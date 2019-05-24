Ворота в Европу: "Укрзализныця" показала видео в честь первого года работы Бескидского тоннеля

Благодаря увеличению скорости движения поездов и возможности параллельного пропуска двумя путями пропускная способность перегона выросла вдвое.

Год назад, 24 мая 2018 года, акционерная компания “Укрзализныця” открыла регулярное движение поездов через новый двухколейный Бескидский тоннель в Карпатах, который соединяет Украину со странами Евросоюза.

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Как сообщает пресс-служба УЗ со ссылкой на председателя правления компании Евгения Кравцова, сейчас тоннель как полностью обеспечивает пропускную потребность на участке Лавочное-Мукачево, так и условия для расширения экспортного потенциала Украины.

«Реализованный железнодорожниками проект выполняет основную социально-экономическую задачу — обеспечивает надежное и безопасное функционирование железнодорожного транспорта в сообщении Львов -Стрый-Чоп-Государственная граница, что является частью V Критского международного транспортного коридора. Новый Бескидский тоннель создает благоприятные условия для развития торговли между Украиной и странами Европы, бесперебойного движения грузо- и пассажиропотоков этим международным транспортным коридором», — отметил руководитель УЗ.

Кроме того, новый двухколейный тоннель гарантирует высокий уровень безопасности движения. А благодаря увеличению скорости движения поездов (грузовых — до 60 км/ч, пассажирских — до 70 км/ч) и возможности параллельного пропуска двумя путями пропускная способность перегона выросла вдвое.

«Нынешние показатели и тенденция к существенному увеличению грузовых и пассажирских потоков через новый Бескидский тоннель соответствует расчетам его окупаемости. С июня 2018 года через новый тоннель в направлении западных границ государства и обратно прошло 10,5 тыс. грузовых поездов общей численностью свыше 500 тыс. вагонов. Грузооборот в обоих направлениях составил почти 2,5 млрд тонно-километров брутто», — рассказал Кравцов.

Среди грузов, следующих через тоннель на экспорт, преобладает украинская продукция горно-добывающей и металлургической промышленности, а также грузы в контейнерах.

В пассажирском сообщении за год участком V Критского международного транспортного коридора в обоих направлениях прошло 8 тыс. 590 пассажирских и пригородных поездов.

В первом квартале 2019 года среднесуточное число грузовых поездов, которые направлялись через Бескидский тоннель перегоном Лавочное - Мукачево, почти на 19% превышает показатель первого квартала 2018 года.

По расчетам, окупаемость реализованного проекта приходится на 2042 год.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине (после Лутугинского) железнодорожный тоннель в Украине. Он расположен между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

Новый двухколейный тоннель имеет длину 1765 м, ширину – 10,5 м, высота – 8,5 м и пролегает на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,1 млрд грн.

Тоннель построили на замену старому, который действовал с 1886 года. Его законсервируют и будут использовать как эвакуационный.