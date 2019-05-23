В Луцке со следующей недели подорожает проезд в маршрутках

Проезд подорожает с 5 до 6 гривень для взрослых. Для детей школьного возраста – с 2 до 3 гривень.

В Луцке со следующей недели подорожает проезд в городских маршрутных такси.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня, 23 мая, на внеочередном заседании исполнительного комитета Луцкого горсовета.

В частности, проезд подорожает с 5 до 6 грн для взрослых, для детей школьного возраста (при наличии ученического билета) - с 2 до 3 грн/поездка.

Перевозчики, которые подали расчеты в городской совет с просьбой о пересмотре тарифа, аргументировали ее подорожанием топлива, смазочных материалов и запчастей, а также ростом расходов на оплату труда водителей, затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов автотранспортных средств.

По словам директора ЗАО «Луцкое АТП 10701» Сергея Демина, даже с учетом всех расходов, которые заложены в новом тарифе, перевозчики будут работать с минимальной рентабельностью. Ее размер в плановом тарифе учтен на уровне 25%.

Как отметил Демин, повышение стоимости проезда до 6 гривен на сегодня уже запоздало, но перевозчики готовы работать.

Как отметил секретарь городского совета Григорий Пустовит, принятое решение - это компромисс между интересами перевозчиков и жителей города.

«Я не говорю, что нас устраивает то, что сегодня происходит в перевозке пассажиров. Конечно, не устраивает. Мы сегодня должны выбирать, или занимаем принципиальную позицию в 5 гривен, и завтра перевозчики не выходят на маршрут. Мы видим, что делается с нерентабельными маршрутами. Они просто не выезжают», - отметил Пустовит.

За подорожание проезда в городских маршрутках проголосовали 7 из 10 присутствующих на заседании горисполкома.

Решение вступит в силу со следующей недели после его опубликования в печатных СМИ.