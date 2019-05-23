ДФС уточнила, когда и как начнут штрафовать владельцев нерастаможенных "евроблях"

С 22 августа вступают в действие новые санкции.

Новые штрафы за вождение автомобилей, которые нарушили режим пребывания в Украине, вступят в силу 22 августа 2019 года.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Проголосованные депутатами изменения предусматривают продление льготного режима, в течение которого владельцев «евроблях» штрафовать не будут, еще на 90 дней. Таким образом, закончится этот льготный режим 22 августа, а не 24 августа, как сообщалось ранее.

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Так, с 22 августа вступают в действие новые санкции:

В случае превышения срока доставки транспортных средств до границы от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч грн.

Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа будет достигать 170 тысяч грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу «евробляхи» во владение или распоряжение другому лицу, а также ее использования в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 тыс. грн.

16 мая за эти изменения проголосовало 236 депутатов. В изменениях срок, в течение которого владельцев «евроблях» штрафовать не будут, продлили еще на 90 дней — до 24 августа 2019 года.

23 ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который упрощает процедуру растаможивания автомобилей, в частности с европейскими номерами, и закон, который повышает ответственность за нарушения правил растаможивания автомобилей.

22 февраля 2019 года истек срок льготного растаможивания авто на еврономерах, в течение которого зарегистрировать автомобиль в Украине можно было со скидкой в 50%. В течение «льготного периода растаможили более 124 тысячи «евроблях». Владельцы таких авто уплатили в бюджет 7,67 миллиарда гривень.