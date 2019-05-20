Mercedes-Benz представил экспериментальный прототип ESF (фото)

Автомобиль создан для демонстрации новых технологий в области активной и пассивной безопасности, которые разработал немецкий автопроизводитель.

Компания Mercedes-Benz представила экспериментальный прототип Experimental Safety Vehicle (ESF) 2019, построенный на базе нового кроссовера Mercedes-Benz GLE.

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Новинка получила встроенные в решетку радиатора, заднее стекло и крышу экраны и световые сигналы, оповещающие другие автомобили и пешеходов о режимах работы беспилотника и прочих опасностях, пишет kommersant.

Место водителя оснащено складными педалями и рулем, которые в режиме автопилота убираются в переднюю панель. У ESF 2019 доработаны преднатяжители ремней безопасности и добавлена система Pre-Safe Curve, которая предупреждает водителя о слишком высокой скорости входа в повороты легким затягивания ремня безопасности. С учетом возможности движения в беспилотном режиме также оптимизировано расположение подушек безопасности в салоне.

На повышение безопасности работают новые фары, которые не ослепляют попутных и встречных водителей. В случае аварии или поломки на ESF 2019 автоматически активируются два аварийных знака: один разворачивается на крыше машины, а другой представляет собой мини-робота, который самостоятельно выезжает и располагается позади автомобиля.

Если электроника фиксирует риск столкновения сзади, то машина может самостоятельно проехать вперед, чтобы избежать удара или минимизировать его последствия. Для безопасности детей предусмотрена система Pre-Safe Child, включающая в себя преднатяжитель ремня безопасности детского кресла и расположенные вокруг кресла подушки безопасности, снижающие риск травмирования маленького пассажира при ДТП. Кроме того, электроника контролируют правильность установки детского кресла при посадке ребенка, а также его жизненные показатели во время поездки.

Автомобиль создан для демонстрации новых технологий в области активной и пассивной безопасности, которые разработал немецкий автопроизводитель. Ожидается, что часть решений ESF 2019 появится на серийных Mercedes-Benz в ближайшем будущем.