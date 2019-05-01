В Украине с сегодняшнего дня меняются правила техосмотра

Владельцу автомобиля будут выдавать самоклеющуюся радиочастотную метку, которую он обязан закрепить в правой верхней части лобового стекла с его внутренней стороны.

С 1 мая 2019 года в Украине меняются правила прохождения обязательного технического контроля (ОТК). Об этом ранее сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД Украины.

Читайте такжеВ Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений

В частности, будет изменен формат документа, который подтверждает успешное прохождение транспортным средством техосмотра.

Бумажный бланк протокола будет выдаваться субъектами осуществления обязательного технического контроля (ОТК) в комплекте с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. В соответствии с пунктом 30.2 Правил дорожного движения, владелец транспортного средства обязан закрепить метку в правой верхней части лобового стекла с его внутренней стороны, сообщают в МВД.

Ожидается, что данное нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК. Также легче будет проверять, допущено ли транспортное средство к участию в дорожном движении. Вскоре информацию с самоклеющейся метки радиочастотной идентификации можно будет считывать с расстояния с помощью специального технического оборудования.

Изменения в порядке проведения ОТК были утверждены постановлением Кабинета Министров от 23 января 2019 года № 46, которое было опубликовано 7 февраля 2019 года и вступает в силу через три месяца с момента опубликования.

Если владелец авто, подлежащего обязательному техническому контролю, получил бланк протокола ОТК до вступления в силу постановления, он сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.

Напомним, в Украине на данный момент техосмотр обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы. Кроме того, техосмотр должны проходить легковые авто, которые используются в коммерческих целях.