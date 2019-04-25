В Украине продолжает дорожать бензин: сколько стоит заправить авто

Средняя розничная цена бензина А-95 составила 29,48 гривни за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 24 по 25 апреля повысили цены на бензины и дизельное топливо на 0,5-1 гривни за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, например, на станциях ОККО в Киеве стоимость бензинов и ДТ выросла на 50 копеек за литр, до: А-92 – 30,99 гривни, А-95 – 31,99 гривни, А-95 Премиум – 32,99 гривни, ДТ – 30,99 гривни.

В сети Glusco бензин подорожал на 20 копеек за литр, до А-92 – 28,65 гривни, А-95 – 29,65 гривни. На BVS цены выросли на 30-40 копеек за литр, до А-92 – 28,29 гривни, А-95 – 29,29 гривни, ДТ – 28,59 гривни. Оператор UPG поднял цены на 60 копеек за литр, до А-92 – 28,10 гривни, А-95 – 29,10 гривни, ДТ – 28,10 гривни.

Таким образом, по состоянию на 25 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине составили: А-92 – 28,37 гривни/литр, А-95 –29,48 гривни/литр, А-95 Премиум – 30,57 гривни/литр, ДТ – 28,96 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа 2018 года на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.