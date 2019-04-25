Mitsubishi хочет увеличить продажу своих авто в Украине

При этом компания не планирует открывать производство авто или комплектующих в Украине.

Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors планирует в 2019 году увеличить продажу своих авто в Украине на 20% - до 2400 единиц.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил СЕО Mitsubishi Motors Украина Нишино Кейсуке на пресс-конференции.

"В прошлом году мы продали более 2 тысяч автомобилей в Украине. В следующем году мы планируем увеличить продажи на 20%",- сказал он.

При этом Кейсуке отметил, что в данный момент у компании нет планов открывать производство авто или комплектующих в Украине.