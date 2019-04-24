Кабмин предоставил льготы четырем производителям авиационной техники

В данный перечень вошли Научно-производственная фирма «МС АВИА-ГРЕЙД», Научно-производственное объединение «Авиа», Винницкий авиационный завод, «Инспецпром».

Кабинет министров Украины расширил перечень украинских предприятий отрасли самолетостроения, которым предусмотрено предоставление государственной финансовой поддержки.

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Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, принятое на сегодняшнем заседании правительства соответствующее решение позволит привлечь инвестиции для обновления и модернизации основных фондов предприятий самолетостроения, а также укрепить экономический потенциал отрасли в целом.

В частности, в вышеупомянутый перечень субъектов самолетостроения вошли следующие предприятия: Научно-производственная фирма «МС АВИА-ГРЕЙД», Научно-производственное объединение «Авиа», Винницкий авиационный завод, «Инспецпром».

В пресс-службе отметили, что согласно закону «О развитии самолетостроительной промышленности» таким предприятиям самолетостроения предусмотрена государственная финансовая поддержка сбыта авиационной техники отечественного производства путем частичной компенсации ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным субъектами самолетостроения в национальной валюте для закупки такой техники.

Справка УНИАН. Согласно требованиям закона «О развитии самолетостроительной промышленности», претендующие на государственную поддержку предприятия должны соответствовать как минимум двум из трех условий: осуществлять разработку, производство, ремонт авиационной техники и авиационных двигателей; выполнять государственный или оборонный заказ на разработку, производство или ремонт такой техники; обеспечивать выполнение Украиной международных обязательств по реализации международных контрактов по разработке, производству, ремонту авиационной техники и авиационных двигателей.