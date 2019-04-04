"Антонов" заключил контракт на поставку кресел для пассажирских самолетов

По словам президента "Антонов" Александра Донца, подписание контракта является новым шагом в направлении модернизации семейства региональных пассажирских самолетов Ан, сохраняя высокий комфорт для пассажира и улучшая характеристики самолетов.

Государственное предприятие "Антонов", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", заключил контракт с фирмой Pitch Aircraft Seating Ltd на поставку легких кресел PF3000, которые будут устанавливаться на пассажирские самолеты семейства Ан-148 и Ан-158 на производственных мощностях предприятия-заказчика.

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Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", в результате тщательной оценки рынка специалисты "Антонов" пришли к выводу, что кресла PF3000 производства компании Pitch конкурентоспособны, обеспечивая снижение веса интерьера самолета и одновременно повышая комфорт пассажиру путем увеличения его индивидуального пространства.

По словам президента компании "Антонов" Александра Донца, подписание контракта является новым шагом в направлении модернизации семейства региональных пассажирских самолетов Ан, сохраняя высокий комфорт для пассажира и улучшая характеристики самолетов.

"В частности, пассажировместимость Ан-158 увеличена до 102 пассажиров, а вес самолета в целом снижен. Коллектив фирмы Pitch оперативно реагирует на все наши требования и разделяет наше стремление к созданию высококачественной продукции, которая выдержит испытание временем. С удовольствием ждем начала работы с командой фирмы Pitch", - цитирует Донца пресс-служба госконцерна.

В свою очередь руководитель фирмы Pitch Гарри Дой отметил, что заключение контракта с компанией "Антонов" на поставку кресел станет началом долгосрочного сотрудничества между двумя компаниями.

"Ознакомившись с самолетами, мы рады присоединиться к команде "Антонов" в стремлении сделать эти машины еще более комфортабельными. Мы видим большой потенциал для нашего взаимодействия на последующие годы", - цитирует пресс-служба Доя.

Также, по данным пресс-службы, лизинговая компания SAAL подписала контракт с фирмой Pitch на переоборудование креслами PF3000 самолетов Ан-158, которые будут эксплуатироваться авиакомпаниями Южной Америки.

По словам президента компании SAAL Ральф-Дитер Монтаг-Гирмеса, это сотрудничество позволит модернизировать интерьер кабины самолетов Ан-148 и Ан-158 для клиентов в Латинской Америке.

"Фирма Pitch имеет репутацию инновационного разработчика эффективных кресел с фиксированной спинкой, которые имеют большой ресурс. Переоборудование самолетов позволит достаточно эффективно эксплуатировать их, обеспечивая приемлемую цену в сочетании с гарантией на 5 лет. Самолеты семейства Ан-148 и Ан-158, которые могут базироваться практически на любом аэродроме, включая высокогорные, являются идеальными для работы в условиях Южной Америки", - цитирует пресс-служба президента компании SAAL.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году "Антонов" подписал соглашение с подразделением Boeing для производства модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178

Справка УНИАН. ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Pitch является компанией-производителем авиационных кресел с фиксированной спинкой. Фирма Pitch Aircraft Seating Systems Ltd имеет главный офис в Великобритании. Она была учреждена для реализации концепции создания кресел с фиксированной спинкой, которую на выставке авиационного интерьера в 2007 году представила фирма Design Q. Это была совершенно инновационная технология кресел с фиксированной спинкой для самолетов с одним проходом, которая обеспечивала пассажиру большое личное пространство.

PF3000 - новейший продукт компании - легкое кресло, сертифицированное по требованиям 16g и спроектировано для оптимизации личного пространства пассажира с одновременным сокращением эксплуатационных расходов для авиакомпаний. Введено в эксплуатацию в 2018 году, установлено на самолетах семейств А320 и Boeing 737.