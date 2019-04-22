На Сумщине закроют дорогу на Харьков и Полтаву

Объезд будет осуществляться по согласованным схемам.

На Сумщине в связи с проведением сложных строительно-монтажных работ при реконструкции мостового перехода через реку Ворскла на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-12 «Сумы – Полтава» в селе Климентово водители всех транспортных средств временно не смогут осуществлять проезд через мостовой переход.

Как сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Сумской области, с 3 по 6 мая движение через мостовой переход будет полностью закрыто, а объезд будет осуществляться по согласованным схемам через Великую Писаревку и Краснополье автодорогами Т-1705 «Лохвица – Гадяч – Охтырка – КПП «Большая Писаревка» и Р-45 «Сумы – Краснополье – Богодухов».

Работы на заказ Службы автомобильных дорог в Сумской области проводит компания «Сумымостострой». Сейчас продолжаются подготовительные работы к монтажу вспомогательной балки длиной 53 м, также меняется периметр строительной площадки для устройства откосов.

«Вскоре главный пролет моста будет перекрыт железными фермами. Во время этого сложного технологического процесса движение через мостовой переход будет полностью закрыт», – отмечается в сообщении.

Существующий мост через р. Ворскла был построен в 1964 году, его длина – 171,65 м. На первом этапе реконструкции предусмотрено строительство новой части моста с габаритом проезда 6 м для организации реверсивного движения автомобильного транспорта. На втором этапе предусмотрена замена пролетных строений существующей части и объединения двух частей моста в единую конструкцию.