Boeing в марте не продал ни одного скандального самолета 737 Max

Всего в марте Boeing осуществил поставки 11 лайнеров 737 Max по ранее заключенным контрактам.

Впервые за семь лет компания Boeing не получила ни одного коммерческого заказа за месяц на свой еще недавно самый продаваемый лайнер.

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В марте корпорация не смогла продать ни одной новой модели Boeing 737 Max, пишет The Wall Street Journal.

Всего в марте Boeing осуществил поставки 11 лайнеров 737 Max по ранее заключенным контрактам. Для сравнения, в январе Boeing поставил покупателям 24 лайнера 737 Max, а в феврале – 27. При этом в портфеле корпорации есть еще 4625 заказов Max на сумму более $440 млрд без учета скидок, а также 78 – на предыдущие модификации лайнера.

В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода. Компания была готова рассмотреть замену этого типа самолета контрактом на поставку других модификаций, напоминают «Ведомости».

В октябре 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над Яванским морем, а 10 марта аналогичный лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. В двух катастрофах погибли 346 человек. В результате авиационные власти по всему миру приостановили полеты 737 Mах.

Компания обещала выпустить обновление программного обеспечения и руководства для пилотов. Как ранее сообщала WSJ, пилоты Ethiopian Airlines пытались следовать аварийным рекомендациям Boeing, но это не помогло им установить контроль над самолетом.