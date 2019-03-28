Boeing обновила программное обеспечение печально известных 737 MAX

Речь идет о работе системы предотвращения срывов (MCAS), которая могла стать причиной крушения самолетов Boeing 737 МАХ в Эфиопии и Индонезии.

Корпорация Boeing разработала обновление программного обеспечения самолетов серии 737 MAX для предотвращения сбоев в работе автоматизированной системы управления полетом.

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Об этом сообщает Украинская правда.

"Речь идет о работе системы предотвращения срывов (MCAS), которая могла стать причиной крушения самолетов Boeing 737 МАХ в Эфиопии 10 марта и Индонезии в октябре 2018 года, предоставляя неверные данные об угле наклона самолета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если до сих пор система неоднократно заставляла нос опускаться, после обновления она будет выдавать предупреждения только один раз, предоставляя пилотам больше контроля над самолетом.

"Федеральное авиационное управление (FAA) заявило, что еще не проверило и не сертифицировало обновление программного обеспечения", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

13 марта к запрету присоединилась Украина.