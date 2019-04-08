Volkswagen выпустит электрический кроссовер с убирающимся рулем и автопилотом

Большой электрический кроссовер Volkswagen Roomzz оснастят беспилотной системой четвертого уровня и представят в Шанхае.

Компания Volkswagen опубликовала тизерное изображение интерьера своего нового концептуального кроссовера - Roomzz. Прототип будет показан публике на автосалоне в Шанхае в середине апреля.

Читайте такжеVolkswagen планирует сделать электромобиль стоимостью менее 20 тысяч евро

Серийная версия концепта станет самой большой моделью в линейке I.D. и получит электрическую силовую установку, пишет Autonews.

Кроссовер оснастят цифровой приборной панелью и рулем необычной формы. Судя по всему, руль сможет убираться при активации автономного режима. Ожидается, что Roomzz оснастят беспилотной системой четвертого уровня. Это значит, что машина способна ехать полностью самостоятельно, но при этом водитель в любой момент может взять управление на себя.

Что касается экстерьера, то Volkswagen Roomzz I.D. получит аэродинамический кузов с выверенными линиями, а также тонкие светодиодные элементы оптики. Все технические характеристики машины пока держат в секрете.

Первой серийной моделью, которая войдет в «зеленое» семейство I.D., станет компактный хэтчбек. Серийное производство автомобилей начнется в ноябре 2019 года. По предварительным данным, вслед за ним Volkswagen выпустит «зеленый» кроссовер, минивэн и, возможно, флагманский седан, который станет идеологическим преемником модели Phaeton.

Хэтчбек оснастят единственным 170-сильным электромотором, который будет приводить в движение заднюю ось. В зависимости от емкости блока аккумуляторов новинка сможет проезжать без подзарядки батарей от 330 до 550 километров.