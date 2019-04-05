На Львовщине на три дня откроют пункт пропуска Лопушанка-Михновец

Пропуск будет осуществляться по заграничных биометрических паспортах, а для обладателей обычных заграничных паспортов необходима виза.

6, 13 и 20 апреля 2019 года будет открыт пропуск Лопушанка-Михновец (Турковский район) для всех желающих посетить Республику Польша.

Пропуск граждан на территорию Польши будет происходить с 10:00 до 12:00, а вернуться можно будет с 16:00 до 18:00. Пропуск будет осуществлять также для лиц с велосипедами.

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Пропуск будет осуществляться по заграничных биометрических паспортах, а для обладателей обычных заграничных паспортов необходима виза.

Об этом на своей странице в социальной сети написал нардеп Андрей Лопушанский.

Напомним, 29 марта этого года зарегистрировали петицию на официальном интернет-представительстве президента Украины что открытие пункта пропуска в Турковском районе, а именно МПП «Лопушанка-Михновец» МПП «Боберка – Смольник», как стратегического инструмента развития трансграничного сотрудничества.

До этого Украина и Польша согласовали открытие еще четырех новых контрольно-пропускных пунктов на совместной границе. Так планируется открыть пункты пропуска Боберка – Смольник и Лопушанка – Михновец на Львовщине, Адамчуки – Збережа на Волыни и Лубня – Волосате на Закарпатье.