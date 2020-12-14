Особенно богатой на новинки будет вторая половина года.

В 2021 году пользователей ожидает появление складных смартфонов от различных брендов. Особенно богатой на новинки будет вторая половина года.

Об этом сообщает Gsmarena со ссылкой на аналитика Росса Янга из компании DisplaySearch.

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Как пишет издание, свои складные смартфоны должны представить компании Oppo, vivo, Xiaomi, а также Google.

Кроме того, ожидается появление новинок и от компании Samsung, которая анонсирует модели Galaxy Z Fold3, Z Flip2 и Z Flip Lite. В то же время, по словам Янга, не следует ожидать появления устройства Fold3 Lite, слухи о котором циркулировали ранее.

Что касается китайских брендов, то Oppo, vivo и Xiaomi, то они на троих выпустят четыре модели складных смартфонов. Однако источник не уточняет, кто из них представит две модели. Также нет сведений о том, входит ли в понятие «складной смартфон» концепт сворачиваемого смартфона Oppo X 2021. Компания Google выведет на рынок один складной смартфон серии Pixel.

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Автор: УНИАН