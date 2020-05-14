Турбазы в Конча-Заспе и на Азовском море: "Укрпошта" продает 30 непрофильных объектов

Общая стартовая стоимость активов составляет 82,6 млн грн.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» выставил на продажу в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи» 30 объектов недвижимости с общей стартовой ценой 82,6 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, полный перечень объектов для продажи можно найти на официальном веб-сайте компании.

В частности, «Укрпошта» выставила на продажу одним лотом две расположенные рядом в Киеве турбазы в "Конча-Заспе"; турбазы на побережье Азовского моря - в селе Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области, а также производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, помещения в Боярке.

В компании подчеркнули, что дата начала аукциона в системе «Прозорро.Продажи» будет сообщена по каждому лоту отдельно.

Продажа 30 объектов является первым этапом стратегии компании по продаже непрофильных активов. На втором этапе государственная компания выставит на продажу 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

Всего «Укрпошта» проведет независимую оценку 801 объекта недвижимого имущества (кроме земельных участков), которые не используются в хозяйственной деятельности компании.

По словам генерального директора компании Игоря Смелянского, вырученные средства будут направлены на развитие компании.

«Полученные от продажи средства будут инвестированы в ремонты, аренду новых и лучших помещений, строительство новых сортировочных центров и обновление другой инфраструктуры», - цитирует пресс-служба его слова.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» в первом квартале 2020 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60% - до 89,5 млн грн с 221,4 млн грн.

Справка УНИАН. «Укрпошта» - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тыс. отделений.