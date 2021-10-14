Введение пошлины могло негативно повлиять на развитие коммуникационной инфраструктуры государства.

Межведомственная комиссия по международной торговле отменила введение спецпошлины на импорт иностранных кабелей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Введение пошлины могло негативно повлиять на развитие коммуникационной инфраструктуры Украины. Могла бы вырасти цена на интернет для пользователей. В частности, на стоимость закупок в рамках проекта "интернет-субвенция", который Минцифры реализует в 3 тысячах сел по всей стране. Также это решение могло существенно повлиять на достижение одной из главных целей Минцифры — предоставить 95% населения доступ к оптическому интернету до 2024 года", - говорится в сообщении.

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Также в Минцифры добавили, что в Украине не производятся все виды кабельно-проводниковой продукции либо производятся не в промышленных масштабах, а применение пошлины на импорт могло повлечь увеличение сроков поставок продукции, ограничить доступ участников рынка к необходимому ассортименту товаров и повлиять на возможности выбора, в частности, по таким критериям, как цена/качество.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров утвердил план мероприятий по развитию широкополосного доступа в интернет на 2021-2022 годы, реализация которого должна решить проблему неравномерного доступа украинцев к интернету.

Автор: Дмитрий Шварц