Сумма сделки не разглашается.

Один из крупнейших украинских операторов связи «Датагруп» достиг договоренности о покупке 100% акций украинского интернет-провайдера Volia.

Об этом сообщила пресс-служба «Датагруп».

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«Датагруп» объявила сегодня, что достигла договоренности о приобретении в Украине 100% группы компаний Volia при полной поддержке фонда EEGF II Horizon Capital», - сказано в сообщении.

Отмечается, что EEGF II является единственным финансовым инвестором «Датагруп» с долей 96,13% вместе с генеральным директором Михаилом Шелемба, доля которого составляет 3,87%.

Пресс-служба не сообщает о сумме сделки.

Согласно сообщению, теперь сделка подлежит официальному одобрению со стороны регуляторных органов.

Основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная сообщила, что от этой сделки выигрывают как компании, так и клиенты.

«Выигрывают от этого слияния потребители Украины и страна в целом, поскольку Украине нужны значительные инвестиции в инфраструктуру, чтобы соответствовать требованиям эпохи цифровых технологий», - сказала она.

Генеральный директор и акционер «Датагруп» Михаил Шелемба отметил, что слияние позволит улучшить инвестиционные возможности компании.

«Слияние компаний «Датагруп» и Volia позволит нам создать операционную синергию, инвестировать в модернизацию наших сетей, продолжать оказывать высококачественные услуги нашим клиентам и откроет больше возможностей для наших сотрудников... Мы надеемся, что это соглашение позволит привлечь инвестиции в инфраструктуру Украины как со стороны отечественных, так и со стороны международных инвесторов», - сказал он.

По его словам, объединенный бизнес будет генерировать более 130 млн долл. выручки и 50 млн долл. EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов и процентов по кредитам).

Генеральный директор Volia Антон Дзюбенко добавил, что слияние позволит сократить цифровой разрыв в украинском обществе.

«Слияние позволит нам внедрить новые технологии, улучшить стандарты корпоративного управления и внести весомый вклад на пути Украины к диджитализации и преодолению цифрового разрыва», - сказал он.

По словам Дзюбенко, это соглашение будет способствовать внедрению правительственной инициативы по достижению мирового лидерства в предоставлении высококачественных цифровых услуг для украинцев.

Хронология событий

В ноябре фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) объемом 370 млн долл. под управлением международного частного фонда прямых инвестиций Horizon Capital увеличил свою долю в одном из крупнейших украинских операторов связи «Датагруп» до 96,13% с 73,46%.

Компания «Датагруп» в 2019 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2018 годом в 7 раз - до 141,8 млн грн с 20,3 млн грн.

Что такое «Датагруп»

«Датагруп» - один из ведущих украинских операторов связи, обеспечивающий телекоммуникационными услугами абонентов в более чем 90 населенных пунктах страны. Владельцем мажоритарной доли компании является международная инвестиционная компания Horizon Capital.

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Автор: Павел Степанец