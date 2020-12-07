Компания установила вирус на более чем 20 миллионов устройств.

Китайский суд вынес приговор по делу китайского производителя смартфонов Gionee.

Об этом сообщает Gsmarena.

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Как пишет издание, компания установила троянца на более чем 20 млн устройств.

С его помощью Gionee получала деньги от демонстрации нежелательной рекламы пользователям, а также могла совершать другие вредоносные действия без ведома владельцев смартфонов.

Компания Shenzhen Zhipu Technology Co. Ltd., являющаяся дочерним подразделением Gionee, внедрила троянца в программное обновление, используя так называемое приложение Story Lock Screen.

История конфликта

Первые устройства были заражены Dark Horse Program в декабре 2018 года. Фактическая эксплуатация троянца продолжалась до октября 2019 года.

На протяжении указанного периода Gionee заразила 21,75 млн смартфонов и заработала около $4,2 млн.

Для сравнения, расходы компании за тот же период составили всего лишь $1,3 млн.

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Автор: УНИАН