Адель лучше об этом не знать.

Смартфоны Google Pixel поставляются с кучей интересных фишек, одна из которых Now Playing – этакий встроенный шазам, позволяющий выяснить, что воспроизводится на фоне.

Как оказалось, функция все еще далека от совершенства.

Пользователь Reddit рассказал, что когда его Pixel 6 Pro "слышит" звук сливного бачка, он думает, что воспроизводится композиция Адель "Rumor Has It". Другие пользователи также обнаружили, что звук работающей электрической зубной щетки смартфон интерпретирует как саундтрек к фильму "Дюна".

Читайте такжеЭтот сервис позволяет создавать забавные открытки к Новому году с помощью нейросетиДругой реддитор рассказал, что его телефон Pixel спутал песню группы Imagine Dragons со звуком отбойного молотка на ближней стройке. Еще один "страдалец" признается, что всякий раз, когда он принимает душ, смартфон определяет звуки воды как песню Орана Джонса The Rain.

В комментариях пользователи предположили, что дело в использовании чипсета Google Tensor, который обрабатывает данные прямо на смартфоне без использования серверов Google. Как результат, автономная обработка плохо сказывается на машинном обучении и ИИ.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал об эксперименте, в рамках которого нейронная сеть при помощи искусственных нейронов написала ему речь.

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Автор: Денис Пономаренко