Samsung представил в Украине новый смартфон с 48-мегапиксельной камерой

Новинка может похвастаться восьмиядерным процессором MediaTek Helio P65 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Крупнейшая линейка смартфонов бизнес-класса Samsung пополнилась новинкой – мощным камерафоном Samsung Galaxy A41.

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Об этом сообщает в своем релизе компания Samsung.

"Компактный смартфон в корпусе с 3D Glastic удобно держать в руке, а сканер отпечатка пальца в нем встроен в экран. Оснащенный фирменным 6.1-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, Galaxy A41 получил набор мощных камер: фронтальную 25 МП и тройную основную с сенсором 48 МП, ультраширокоугольную камеру 8 МП, а также камеру для макросъемки 5 МП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новинка поставляется с фирменной оболочкой Samsung One UI 2.0 на базе новейшей ОС Android 10, за производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P65 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Система безопасности Samsung Knox надежно защищает личные данные.

Подчеркивается, что гаджет оснащен мощным аккумулятором емкостью 3500 мА-ч с функцией быстрой зарядки.

Как сообщал УНИАН, ранее Samsung удвоила свою долю на украинском рынке смартфонов.

Сейчас южнокорейская компания заняла 49% украинского рынка смартфонов - это вдвое больше, чем год назад.

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