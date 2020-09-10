Сканер отпечатка пальца теперь располагается на задней панели смартфона, в новом смартфоне появятся селфи-камера.

Американская компания Motorola анонсировала второе поколение гнущегося смартфона в форме раскладушки Razr.

Читайте такжеMotorola представила два новых бюджетных смартфона (фото) В новой версии будет поддержка 5G, более быстрый процессор Snapdragon 765G, улучшенный аккумулятор, оперативная память выросла с 6 ГБ до 8 ГБ, внутренняя память увеличилась вдвое - до 256 ГБ.

Смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем, на внешней крышке находится 2,7-дюймовый OLED-дисплей Quick View, позволяющий быстро проверять входящие сообщения и совершать некоторые другие функции, не открывая устройство, передает kommersant.

Сканер отпечатка пальца теперь располагается на задней панели смартфона, в новом смартфоне появятся селфи-камера на 20 Мп и основная камера на 48 Мп (у первой версии были соответственно 5 Мп и 16 Мп). Устройство поступит в продажу осенью по цене $1399, что на $100 дешевле первой версии.

Minimal meets maximal with the new razr 5G. Iconic, flippable design meets 5G speed. And it's all packed in a phone that can fit in your pocket. pic.twitter.com/Ez3uAYA1LQ — Motorola (@Moto) September 9, 2020

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Автор: УНИАН