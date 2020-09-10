Американская компания Motorola анонсировала второе поколение гнущегося смартфона в форме раскладушки Razr.
Читайте такжеMotorola представила два новых бюджетных смартфона (фото) В новой версии будет поддержка 5G, более быстрый процессор Snapdragon 765G, улучшенный аккумулятор, оперативная память выросла с 6 ГБ до 8 ГБ, внутренняя память увеличилась вдвое - до 256 ГБ.
Смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем, на внешней крышке находится 2,7-дюймовый OLED-дисплей Quick View, позволяющий быстро проверять входящие сообщения и совершать некоторые другие функции, не открывая устройство, передает kommersant.
Сканер отпечатка пальца теперь располагается на задней панели смартфона, в новом смартфоне появятся селфи-камера на 20 Мп и основная камера на 48 Мп (у первой версии были соответственно 5 Мп и 16 Мп). Устройство поступит в продажу осенью по цене $1399, что на $100 дешевле первой версии.
Minimal meets maximal with the new razr 5G. Iconic, flippable design meets 5G speed. And it's all packed in a phone that can fit in your pocket. pic.twitter.com/Ez3uAYA1LQ— Motorola (@Moto) September 9, 2020
Новости по теме:
- Легендарная "раскладушка" возвращается: гибкий смартфон от Motorola показали на новых фото
- Культовая раскладушка вернулась: Motorola представила Razr 2019 с гибким экраном (фото, видео)
- Motorola назвала сроки выхода сгибаемого Razr 2019 в Европе
- Легендарный смартфон-раскладушка Motorola Razr вышел на рынок Украины с ценой в 50 тысяч гривень
- Motorola представила два новых смартфона с поддержкой 5G (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram