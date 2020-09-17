Президент США отметил, что сделка должна касаться 100% акций TikTok.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что недоволен условиями соглашения между ByteDance и Oracle, по которым контрольная доля в TikTok сохранится в ByteDance.

Читайте такжеНа фоне давления со стороны Белого дома гендиректор TikTok уходит в отставку

Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Это мы еще выясним (условия соглашения). Мы рассматриваем это с точки зрения ByteDance. Нам это не нравится. Я имею в виду, просто концептуально, я могу сказать вам, что мне это не нравится. Мне об этом еще не говорили. Об этом уже сообщалось, но мне об этом не говорили. Это может быть очень точный отчет для разнообразия. Так что если это так, то мне это не нравится - предполагая, что ByteDance - это Китай, а я думаю, что это, вероятно, так", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что сделка должна касаться 100% акций TikTok.

Он также заявил, что еще не видел контракт и не готов ничего подписывать, пока не увидит его.

"Трамп выразил удивление, что по закону компания не может направить правительству США большую часть денег за одобрение сделки, потому что раньше не было такого прецедента", - подчеркивает издание.

ByteDance предложила Oracle стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Кроме того, Oracle также обсуждает приобретение доли в американских активах сервиса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН