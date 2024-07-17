Критические компоненты от китайских производителей, таких как Huawei или ZTE, останутся в ядре сети (core network)до 2026 года.

После длительных переговоров федеральное правительство Германии и сетевые операторы достигли компромисса: оборудование китайских производителей будет частично разрешено для использования в сети 5G.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel и отмечает, что детали компромисса будут зафиксированы в соответствующих соглашениях, которые подпишут уже на этой неделе.

По информации издания, после длительных переговоров относительно присутствия китайских технологий в сетях мобильной связи Германии найден компромисс в интересах операторов Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica. Он заключается в том, что, в частности, базовые станции производства Huawei продолжат работать в мобильной сети 5G.

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Критические компоненты от китайских производителей, таких как Huawei или ZTE, останутся в ядре сети (core network) только до 2026 года. Это требование не является большой проблемой для операторов. Deutsche Telekom и Vodafone уже изъяли оборудование китайских производителей из нее, только Telefónica все еще имеет некоторые основные компоненты Huawei в своей core network.

На втором этапе, до конца 2029 года, китайское программное обеспечение будет удалено из системы управления сетью доступа. Но этот запрет не будет касаться базовых станций.

Мобильные операторы и правительство Германии договорились также, что разработанные Huawei интерфейсы и протоколы управления сетью должны быть открыты до 2029 года. Однако Huawei, Ericsson и другим провайдерам недостаточно открыть свои интерфейсы. Для производства такого программного обеспечения также понадобятся западные провайдеры. Deutsche Telekom работает над этим, но его решение еще не готово к использованию.

Ценой этого компромисса были месяцы дискуссий между Федеральным министерством внутренних дел Германии, отдельными федеральными министерствами и операторами мобильной связи.

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Поскольку в новом соглашении с операторами отсутствует упоминание об изъятии базовых станций Huawei из сети 5G - они продолжат работать даже в федеральной столице Берлине, в портах и местах расположения Бундесвера и НАТО.

Также немецкое издание Golem.de сообщает, что правящая партия СДПГ поддержала новый компромисс. "Я приветствую эту договоренность", - сказал Йенс Циммерманн (Jens Zimmermann), представитель парламентской группы СДПГ по цифровой политике газете Handelsblatt. "Это избавит все стороны от длительных судебных исков со стороны сетевых операторов и создаст безопасность планирования для всех причастных".

В свою очередь председатель комитета Бундестага по контролю над разведкой имеет другое мнение: "К сожалению, это неудачный компромисс", - сказал депутат парламентской группы Партии Зеленых Константин фон Ноц (Konstantin von Notz): "Тот факт, что операторам придется разрабатывать соответствующие компоненты после лет задержки, представляет значительный риск".