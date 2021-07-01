Предусмотрено, что кандидатуры будут предлагать фракции и общественные объединения.

Верховная Рада разблокировала подписание закона, которым предусмотрено, что кандидатуры на должности членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания будут предлагать фракции и общественные объединения.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты не поддержали постановление об отмене решения о поддержке закона «О внесении изменений в некоторые законы по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания» (№ 4107).

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Это открывает возможность для подписания закона председателем ВР и президентом Украины.

Закон о независимости Нацсовета

17 июня парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законы по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания» (№ 4107).

Изменениями предусмотрено, что субъектами права представления кандидатур на должность члена Нацсовета являются депутатские фракции (депутатские группы) в Верховной Раде и/или общественные объединения, творческие союзы, которые активно работают в медийной сфере не менее трех лет.

Назначенным на должность члена Нацсовета считается лицо, за которое подано большинство голосов народных депутатов от конституционного состава парламента, то есть минимум 226 голосов. Голосование в Верховной Раде о назначении на вакантные должности членов Нацсовета происходит открыто, по каждой кандидатуре в последовательности, определенной предыдущим рейтинговым голосованием.

Назначается новый член (члены) Нацсовета течение шести месяцев со дня окончания срока полномочий члена (членов) Нацсовета, назначенного (назначенных) Верховной Радой.

Согласно закону, президент назначает члена (членов) Нацсовета в течении одного месяца со дня прекращения полномочий члена (членов) Нацсовета, назначенного (назначенных) президентом. Для проведения отбора кандидатов на должность члена (членов) Нацсовета президент может создать конкурсную комиссию.

Законом предусмотрено, что членом Нацсовета может быть лицо, отвечающее следующим требованиям: является гражданином Украины и проживает в Украине не менее пяти последних лет, имеет высшее образование, является квалифицированным специалистом в области журналистики, права, телерадиовещания, электронных коммуникаций, имеет стаж постоянной работы в указанных сферах не менее пяти лет; владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Не может быть членом Национального совета, в частности, лицо, являющееся конечным бенефициарным владельцем, ключевым участником или владельцем существенного участия лицензиатов в соответствии с законом Украины «О телевидении и радиовещании».

Законом предусмотрено, что должностной оклад председателя Национального совета составляет 12 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года (по состоянию на 1 января 2021 это 2 тыс. 270 грн), то есть его зарплата будет составлять 27 тыс. 240 грн, первого заместителя председателя Национального совета - 11,5, то есть 26 тыс. 105 грн, заместителя председателя Национального совета и ответственного секретаря - 11, то есть 24 тыс. 970 грн, члена Национального совета - 10 размеров - 22 тыс. 700 грн.

Членам Национального совета могут устанавливаться приказом ее председателя надбавки, доплаты, премии и другие выплаты.

Законом также определено, в каких случаях могут быть досрочно прекращены полномочия члена Национального совета.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: Надя Пришляк