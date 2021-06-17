Регулятор проанализировал 105 часов эфира 27 общенациональных телеканалов на предмет соблюдения языкового законодательства.

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания провел мониторинг вещания 27 общенациональных телеканалов на предмет соблюдения языковых квот. Регулятор пришел к выводу, что объем украинского языка в общенациональном телеэфире отвечает требованиям законодательства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета. Так, в период с апреля по июнь 2021 года Нацсовет проанализировал 105 часов эфира 27 общенациональных телеканалов.

Мониторинг длился неделю. Анализировалось вещание во временные промежутки с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. В эти отрезки времени входят, в частности, и часы прайм-тайм.

Как напомнили в Нацсовете, Статья 10 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» обязывает отечественные телеканалы обеспечивать в эфире украинский язык объемом не менее 75%.

По итогам мониторинга регулятор получил следующие результаты:

11 телеканалов вещают 100-процентно на украинском языке. Это – «UA:Перший», «UA:Культура», «Рада», «НЛО», «Индиго», «М1», «XSport», «Прямой», «ПлюсПлюс», «Піксель TV», «Zoom».

У телеканалов – «ТЕТ», «2+2», «Мега, «Украина 24», «Еспресо», «5 канал», «К2», «СТБ» – объем государственного языка в эфире превышает 90%. Следующими идут «Новый канал» – 89%, ICTV и «Энтер-фильм» – 84%.

У каналов «1+1» и «НТН» – 79%, «Украина» – 78%, «Интер» и «К1» – 77%.

"Все передачи новостей и реклама на всех телеканалах звучат 100-процентно на украинском», – констатировала член Национального совета Елена Ницко.

Как отметили в регуляторе, во II квартале 2021 года все 27 общенациональных телеканалов выполнили языковые квоты. Единственные признаки нарушения, которые Национальный совет фиксировал во время мониторинга, касаются других норм законодательства. Эта информация сейчас проверяется.

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Также во время заседания Елена Ницко сообщила, что Национальный совет провел отдельный мониторинг 4 вещателей по обращению Уполномоченного по защите государственного языка. Секретариат Уполномоченного провел собственный мониторинг телеканалов и на его основании якобы выявил нарушения в деятельности телеканалов «Студия «1+1», «Интер», «Украина», «ICTV».

«Национальный совет внимательно проверил данные, которые были нам предоставлены, и проанализировал еженедельный мониторинг эфира этих вещателей в соответствии с определенными законом нормами за период с 17 по 23 мая 2021 года во временные отрезки с 18 до 22 часов (общий объем вещания 28 часов по каждому из телеканалов)», – сказала чиновница.

По результатам мониторинга Национального совета были получены такие данные: «1+1» – доля государственного языка – 79%, «Украина» – 76%, телеканал «ICTV» – 84%, «Интер» – 77%.

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Автор: Дмитрий Захаров