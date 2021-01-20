Миллиардер не появлялся на публике с 24 октября.

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике.

Обєтом сообщает The Wall Street Journal.

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Джек Ма принял участие в онлайн-мероприятии «Инициатива сельских учителей». Он пообщался с учителями, которые получили благодарность от фонда. Также китайские СМИ сообщают, что Джек Ма посетил одну из начальных школ.

Акции компании на фоне новости о выступлении выросли на 6%.

Исчезновение

Миллиардер не появлялся на публике с 24 октября. Это произошло после того, как Джек Ма раскритиковал финансовые регуляторы на крупнейшем бизнес-форуме в Шанхае.

Он призвал к реформе системы финансового надзора, указав на то, что ее реорганизация позволит стимулировать экономический рост. Бизнес Джека Ма подвергается давлению со стороны регулирующих органов.

Что такое Alibaba

Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Ей принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.

20 апреля 2020 года Alibaba Group заявила о том, что инвестирует $28 миллиардов в облачную инфраструктуру. Компания заявила, что потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.

16 августа 2020 года США стало известно о том, что намерены запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет мог коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.

По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале 2019 года подразделение Alibaba Cloud Intelligence контролировало 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent и Baidu Cloud Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.

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Автор: Елена Коваленко