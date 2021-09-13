Компания Apple в линейке iPhone 13 не представит модель на 64 ГБ.

В преддверии презентации новой линейки смартфонов iPhone 13, которая состоится уже завтра, 14 сентября, в сеть слили новую информацию. В этот раз речь идет об объеме памяти девайса.

Об этом сообщает MacRumors

По словам аналитика Мин-Чи Куо, минимальный объем памяти новой линейки смартфонов iPhone 13 составит 128 гигабайт, а вот максимальное - один терабайт. Таким образом, бренд отказался от смартфонов с объемом памяти на 64 ГБ, правда пока не известно навсегда ли.

При этом iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max выпустят с объемом памяти до 1 ТБ - это самый большой объем памяти, который когда-либо предлагался для iPhone.

Читайте такжеApple, Samsung и другие: популярный месседжер перестанет работать на некоторых устройствахРазбивка емкости хранилища выглядит так:

iPhone 13 mini и iPhone 13:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ

Стоит отметить, что у предыдущей модели разбивка хранилища значительно отличалась:

iPhone 12 mini и iPhone 12:

64 ГБ

128 ГБ

256 ГБ

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max:

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

Как ранее сообщал УНИАН, Apple готовит сразу три осенние презентации.

На них могут быть представлены iPad mini 6, AirPods 3, Apple Watch Series 7 и даже обновленный MacBook Pro.

Все пройдет в режиме онлайн 14 сентября.

Автор: Анастасия Горбачева