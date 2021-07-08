Работники ГППС пришли с проверкой в отделение в Харькове из-за жалобы клиента о повреждении посылки на 500 гривень.

Новая почта расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государством своих полномочий и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Кроме того, компания уже направила официальную жалобу в Госпродпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского подразделения, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям.

Что предшествовало наложению неправомерного штрафа

В марте 2021 года работники Государственной продовольственной потребительской службы пришли с проверкой в отделение Харькова. Поводом к ней послужила жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен.

Проверка прошла с нарушением действующего законодательства. В частности, по закону, проверяющий должен предоставить руководителю юридического лица, его обособленного подразделения или уполномоченному им лицу документы о проверке. Вместо этого их было вручено руководителю отделения, который не является уполномоченным лицом. Кроме того, была нарушена и процедура проверки. В частности, представитель любого контролирующего органа при осуществлении проверки должен расписаться в специальном журнале - это требование законодательства. Этого тоже сделано не было.

Руководитель отделения в свою очередь предложил проверяющим обратиться к руководству компании, но этого сделано не было. При этом проверяющие расценили такие действия как создание компанией препятствий должностным лицам для проверки. Отметим, что за последние полгода Госпродпотребслужба провела около 80 проверок в отделениях Новой почты в различных регионах Украины и ни в одном случае таких претензий к компании не предъявлялось.

При этом и сам акт о штрафе тоже был составлен с нарушениями. Так, там не указано в чем именно компания препятствовала проверяющему органу и не указана дата правонарушения.

Кроме того, мы считаем неправомерным, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не отделения, в котором осуществлялась проверка. К тому же контролирующий орган сразу выбрал максимальный из возможных штрафов, хотя по практике даже суд не выбирает высшую меру наказания, особенно, если нарушение было совершено в первый раз.

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Автор: Григорий Бондарь