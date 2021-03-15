Коллективный иск подали три человека, которые требуют от компании компенсации не менее $5 млрд.

Google является ответчиком по судебному иску из-за отслеживания действий пользователей в режиме инкогнито браузера Chrome.

Об этом сообщает издание The Next Web.

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Согласно информации Reuters, коллективный иск подали три человека, которые требуют от компании компенсации не менее $5 млрд — почти $5 тыс. на пользователя.

Отказ от платных расширений

24 сентября 2020 года в Google решили полностью прекратить поддержку платных расширений в официальном онлайн-магазине Chrome Web Store.

29 сентября 2020 года компания Google ужесточила правила, которые обязывают разработчиков приложений платить 30% комиссии за покупки внутри сервисов.

3 марта 2021 года Google заявил о том, что собирается оградить своих пользователей от слишком навязчивой рекламы.

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Автор: Елена Коваленко