Google является ответчиком по судебному иску / Иллюстрация REUTERS

Google является ответчиком по судебному иску из-за отслеживания действий пользователей в режиме инкогнито браузера Chrome.

Об этом сообщает издание The Next Web.

Читайте такжеGoogle собирается оградить своих пользователей от слишком навязчивой рекламы

Согласно информации Reuters, коллективный иск подали три человека, которые требуют от компании компенсации не менее $5 млрд — почти $5 тыс. на пользователя.

Отказ от платных расширений

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко