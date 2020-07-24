Треть украинских IT-компаний ожидают завершения кризиса в этом году – опрос

Около 25% компаний вообще не ощущали кризиса, а 15,2% считают, что самые сложные времена уже позади.

Около 30,4% украинских IT-компаний ожидают второй волны пандемии коронавируса, но также ожидают завершения кризиса в Украине до конца 2020 года.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса 112 IT-компаний, проведенного с 7 по 10 июля веб-порталом для поиска работы Robota.ua.

Кроме этого, около 25% IT-компаний компаний вообще не ощущали кризиса, а 15,2% считают, что самые сложные времена уже позади. Менее 9% опрошенных компаний считают, что кризис продлится в 2021 году.

Согласно результатам опроса, 30,4% компаний существенно увеличили количество новых вакансий, 24,1% - увеличили количество незначительно и 22,3% компаний сообщили, что количество новых вакансий не изменилось по сравнению с докарантинными временами.

Также, по данным Robota.ua, 42,9% опрошенных компаний сообщили о неизменности количества сотрудников и 41,1% сообщили об увеличении персонала.

Кроме этого, 76,8% IT-компаний сообщили, что зарплаты сотрудников после смягчения карантина не изменились.

Как сообщал УНИАН, по мнению главного юриста украинской IT-компании SPD-Ukraine Николая Кудрявцева и директора по развитию бизнеса (Chief Business Development Officer) IT-холдинга TECHIIA Олега Гуменюка, украинские IT-компании не отмечают значительного влияния коронакризиса и карантина на рабочие места.

Согласно результатам анкетного опроса более 12,4 тысячи украинских IT-специалистов, проведенного в начале июля украинским специализированным веб-порталом об IT-отрасли Украины DOU, около 52,6% украинских IT-специалистов готовятся или думают о трудовой миграции в другие страны, и только 8% точно не планируют выезжать.

Справка УНИАН. Robota.ua – украинский веб-портал для поиска работы. Работает в Украине с 2000 года.

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