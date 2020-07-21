Рынок труда оживился: эксперты назвали самые популярные вакансии
Эксперты сообщают, что в Украине наблюдается оживление на рынке труда.
Читайте такжеВ Украине уже почти полмиллиона официальных безработных
Об этом сообщает ТСН.uа.
Летом работодатели и соискатели робот стали активнее.
"Среди опубликованных вакансий чаще встречаются предложения для начинающих, которые будут работать в банке. На втором месте по количеству вакансий оказалась IТ-отрасль, а на третьем - девелопер. Это данные одного из самых популярных сайтов по поиску работы", - говорится в сообщении.
Самую высокую среднюю зарплату работодатели предлагают программистам - 37 тысяч гривень.
Как сообщалось, количество предложений работы за границей для украинцев увеличилось на 20%.
За последний месяц на одном из самых популярных сайтов по поиску работы количество вакансий возросло до 8 тысяч.
Самый большой спрос на украинских специалистов остается в Польше, Чехии и Германии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram