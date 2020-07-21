Рынок труда оживился: эксперты назвали самые популярные вакансии

Самую высокую среднюю зарплату работодатели предлагают программистам.

Эксперты сообщают, что в Украине наблюдается оживление на рынке труда.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Летом работодатели и соискатели робот стали активнее.

"Среди опубликованных вакансий чаще встречаются предложения для начинающих, которые будут работать в банке. На втором месте по количеству вакансий оказалась IТ-отрасль, а на третьем - девелопер. Это данные одного из самых популярных сайтов по поиску работы", - говорится в сообщении.

Самую высокую среднюю зарплату работодатели предлагают программистам - 37 тысяч гривень.

Как сообщалось, количество предложений работы за границей для украинцев увеличилось на 20%.

За последний месяц на одном из самых популярных сайтов по поиску работы количество вакансий возросло до 8 тысяч.

Самый большой спрос на украинских специалистов остается в Польше, Чехии и Германии.

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