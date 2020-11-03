На сегодня в контакт-центре Минздрава по противодействию COVID-19 работают 150 операторов.

Во всеукраинском контакт-центре Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 сейчас работают 150 операторов, накануне они получали около 600 звонков в час.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в парламенте рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Говоря о контакт-центре Минздрава по противодействию COVID-19, министр напомнил, что он заработал накануне: "Это большой контакт-центр. 150 операторов уже там работают".

По словам Степанова, контакт-центр имеет большую нагрузку.

"В среднем, они вчера получали около 600 звонков в час. Все без исключения звонки приняты, даны ответы и советы. И дальше, при необходимости, мы будем увеличивать количество этих операторов", - рассказал Степанов.

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Как сообщал УНИАН, 2 ноября Степанов сообщил о начале работы всеукраинского контакт-центра Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19.

По словам Степанова, номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19, он будет работать круглосуточно.

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Автор: Татьяна Поляковская