Благодаря строительству сети 4G, доступ к скоростному мобильному интернету получили еще 14 тысяч жителей небольших населенных пунктов.

Киевстар продолжает развивать связь 4G в сельской местности. Так, с сегодняшнего дня услуга скоростного мобильного интернета доступна жителям сел Полесского, Макаровского, Иванковского и Белоцерковского районов Киевской области. В том числе, Розалиевка, Радинка, Страхолесье, Нижиловичи, Луговики, Варивск и другие. Таким образом еще 14 тысяч человек, которые проживают на территории этих населенных пунктов, смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом. Для увеличения территории 4G-сети в Киевской области, оператор включил дополнительно 12 базовых станций на частотах GSM-900.

Развитие скоростного мобильного интернета открывает новые возможности для частного бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам, и т.д. Поскольку скоростная передача данных работает не только в помещениях, но и на открытой местности, и чтобы воспользоваться услугой, не надо прокладывать кабель в каждый сельский дом, школу или амбулаторию – достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G.

Мобильные операторы Украины ускорили развитие технологии LTE в отдаленных населенных пунктах страны. Этому способствовал рефарминг (обмен) радиочастотами 900 МГц, который три мобильных оператора начали в июне 2020 года. Рефарминг радиочастот стал возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего радиодиапазона. В результате телеком регулятор смог перераспределить дополнительный спектр между другими мобильными операторами, и они получили сплошные полосы радиочастот для запуска 4G/LTE по всей Украине.

Киевстар продолжает увеличивать 4G покрытие и за счет других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 6 тысяч населенных пунктов. За время развития в Украине технологии LTE, Киевстар подключил к скоростному мобильному интернету 15 тысяч населенных пунктов.

В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и является компанией номер 1 на рынке мобильной связи, лучшим работодателем, самым дорогим брендом Украины и крупнейшим плательщиком налогов в отрасли.

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Автор: УНИАН