Новый iPhone SE сравнили с предшественниками по скорости запуска приложений и игр (видео)

"Бюджетный" iPhone сравнили с iPhone 8, iPhone Xr и iPhone 11 и даже с оригинальной моделью iPhone SE 2016 года.

Известно, что в новом iPhone SE установлена ровно такая же камера, как в iPhone 8, но благодаря топовой SoC A13 Bionic, знакомый по старшим моделям iPhone 11, и программным улучшениям, новая модель обеспечивает более широкие возможности и в целом снимает чуточку лучше. Теперь пришел черед узнать, как новый iPhone SE показывает себя в плане реальной производительности в сравнении с тем же iPhone 8, а также более новыми iPhone Xr и iPhone 11.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Соответствующее сравнение сделал автор YouTube-канала iAppleBytes. К слову, забавы ради он также сравнил новый iPhone SE с оригинальной моделью iPhone SE 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время сравнения автор одновременно запускал как стандартные приложения, оценивая скорость работы и плавность анимации интерфейса, так и сторонние программы и игры. Результаты можно увидеть на видео ниже и в целом они весьма предсказуемы.

Сравнение с нового iPhone SE с оригинальной моделью наглядно демонстрирует, насколько выросла скорость работы и улучшилась работа анимации интерфейса за эти годы. Что интересно, iPhone 8 запустился ощутимо быстрее iPhone SE, но во всем остальном (анимация, отзывчивость и запуск приложений) новая модель оказалась лучше. В то же время разница по скорости работы между iPhone 8 и iPhone SE (2020) несущественна - в целом модели идут нога в ногу.

И хотя iPhone Xr в кое-чем превосходит новый iPhone SE, последний превосходит стоящую на ступень выше модель, когда дело доходит до запуска приложений и поддержания плавности. Базовый iPhone 11 основан на той же SoC A13 Bionic. При этом новый iPhone SE загружается быстрее и даже опережает старшего собрата по скорости в некоторых приложениях. Но в целом iPhone SE (2020) и iPhone 11 демонстрируют одинаковую производительность.