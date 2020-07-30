Huawei впервые обогнал Apple и Samsung и стал мировым лидером по продажам смартфонов

Эксперты считают, что без пандемии коронавирус китайская компания не стала бы лидером по продаже смартфонов.

Китайская компания Huawei впервые стала лидером по продаже смартфонов в мире. До этого девять лет подряд первое место занимала Apple или Samsung.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на аналитическую компанию Canalys.

Во втором квартале 2020 года Huawei поставил 55,8 млн устройств, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Второе место у Samsung, которая поставила 53,7 млн смартфонов, что на 30% меньше, чем во втором квартале 2019 года.

Huawei еще подпадает под санкции США, из-за чего в компании падают поставки за рубеж. Так, во втором квартале они упали на 27%.

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В то же время компания выросла на внутреннем рынке, увеличив китайские поставки на 8% во втором квартале. Сейчас Huawei продает 70% своих смартфонов на материковом Китае.

В Canalys считают, что без пандемии коронавируса китайская компания не стала бы лидером по продаже смартфонов. Ведь Samsung имеет небольшое присутствие в Китае с долей рынка менее 1%. А основные рынки компании - Бразилия, Индия, США и страны Европы - пострадали от эпидемии и ввели ограничения.

Как сообщал УНИАН, продажи смартфонов премиум-класса (смартфоны стоимостью свыше 400 долларов) в первом квартале 2020 года в сравнении с первым кварталом 2019 года сократились на 13%.

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