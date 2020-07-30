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Huawei впервые обогнал Apple и Samsung и стал мировым лидером по продажам смартфонов

15:59, 30 июля 2020
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Huawei впервые стал мировым лидером по продажам смартфонов / фото ua.depositphotos.com

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на аналитическую компанию Canalys.

Во втором квартале 2020 года Huawei поставил 55,8 млн устройств, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Второе место у Samsung, которая поставила 53,7 млн смартфонов, что на 30% меньше, чем во втором квартале 2019 года.

Huawei еще подпадает под санкции США, из-за чего в компании падают поставки за рубеж. Так, во втором квартале они упали на 27%.

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В то же время компания выросла на внутреннем рынке, увеличив китайские поставки на 8% во втором квартале. Сейчас Huawei продает 70% своих смартфонов на материковом Китае.

В Canalys считают, что без пандемии коронавируса китайская компания не стала бы лидером по продаже смартфонов. Ведь Samsung имеет небольшое присутствие в Китае с долей рынка менее 1%. А основные рынки компании - Бразилия, Индия, США и страны Европы - пострадали от эпидемии и ввели ограничения.

Как сообщал УНИАН, продажи смартфонов премиум-класса (смартфоны стоимостью свыше 400 долларов) в первом квартале 2020 года в сравнении с первым кварталом 2019 года сократились на 13%.

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