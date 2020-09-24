Презентация этой и других новинок Google ожидается 30 сентября

В СМИ попали полные характеристики смартфона Pixel 4a 5G, который при своих габаритах 153,9 x 74,0 x 8,2 мм будет немного больше, чем Pixel 4a.

Как сообщает Ixbt.com, смартфон будет больше, чем Pixel 5 (144,7 x 70,4 x 8,0).

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Дисплей

Смартфон получит 6,2-дюймовый дисплей разрешением 2340 x 1080 пикселей. Это OLED-панель с HDR и стеклом Corning Gorilla. Он имеет обычную частоту обновления экрана 60 Гц. В телефоне установлено два микрофона и разъём 3,5 мм. Корпус телефона выполнен из поликарбоната.

Функция быстрой зарядки

По информации издания смартфон будет оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 4885 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 765G, которую дополняют до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и до 128 ГБ флэш-памяти.

Датчики изображения

В основной камере установлены датчики изображения разрешением 12,2 и 16 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Камера поддерживает запись видео 4K при 60 к/с.

Слот для разных карт

Смартфон также оснащён слотом для карт nano-SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, GPS, USB-С и работает под управлением Android 11.

Презентация этой и других новинок Google ожидается 30 сентября.

Хронология событий

4 августа 2020 года Google представил новый смартфон Pixel 4a и анонсировал еще два других.

Что же касается Pixel 4A 5G, то еще в августе 2020 года появилась информация о том, что эта модель будет стоить на $150 дороже обычного Pixel 4A - $499. По информации источников, Pixel 4A 5G будет выделяться более крупным экраном и двойной основной камерой.

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Автор: УНИАН