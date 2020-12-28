В начале года налоговая служба США обвинила компанию в уклонении от уплаты налогов на $9 млрд через ирландскую «дочку».

Facebook закрывает три своих холдинговых компании в Ирландии, которые использовались для хранения интеллектуальной собственности и ухода от уплаты налогов в США, Британии и ряде других стран.

Об этом сообщает The Guardian.

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Входящие в Facebook компании по всему миру платили ирландской холдинговой компании за использование ее интеллектуальной собственности.

Решение Facebook закрыть ирландские подразделения и вернуть свою интеллектуальную собственность в США было принято вскоре после того, как Служба внутренних доходов США (IRS) подала на компанию в суд. В IRS заявили, что компания задолжала более $9 млрд из-за своего решения от 2010 года перенести прибыль в Ирландию.

Отмечается, что перед выходом на биржу в 2012 году Facebook оценила свои нематериальные активы в $6,5 млрд в 2010 году, но в IRS заявили, что реальная стоимость компании была втрое большей и составляла $21 млрд.

Решение о ликвидации трех ирландских холдинговых компаний Facebook было зарегистрировано Управлением регистрации ирландских компаний.

История конфликта

21 октября 2020 года Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.

29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.

13 ноября 2020 года группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.

17 декабря 2020 года власти десяти американских штатов подали в суд на Google, обвинив его в незаконном сотрудничестве с Facebook с целью вытеснения конкурентов с рынка интернет-рекламы.

22 декабря 2020 года стало известно о том, что американские компании Facebook и Google согласились «сотрудничать и помогать друг другу» в случае расследования их соглашения о совместной работе в области онлайн-рекламы.

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Автор: УНИАН