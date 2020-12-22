Google и Facebook договорились сотрудничать.

Американские компании Facebook и Google согласились «сотрудничать и помогать друг другу» в случае расследования их соглашения о совместной работе в области онлайн-рекламы.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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О договоренности между компаниями издание узнало из полной версии иска, поданного против Google властями десяти штатов неделей ранее.

Как пишет издание, в 2018 году компании заключили соглашение, согласно которому Facebook согласился не конкурировать с инструментами Google взамен на ряд преференций со стороны компании. Как пишет издание со ссылкой на документ, Facebook обязался ежегодно тратить не менее $500 млн в год на рекламных аукционах Google, начиная с четвертого года после заключения сделки. Отмечается, что компания выигрывала бы с таких аукционов фиксированный процент.

Также в иске говорится, что обе компании знали, что их соглашение может стать причиной антимонопольного расследования, и обсудили, что будут делать в такой ситуации, пишет издание.

Критика со стороны Сената США

21 октября 2020 года Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.

29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.

13 ноября 2020 года группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.

17 декабря 2020 года власти десяти американских штатов подали в суд на Google, обвинив его в незаконном сотрудничестве с Facebook с целью вытеснения конкурентов с рынка интернет-рекламы.

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Автор: УНИАН