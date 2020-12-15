Dubsmash продолжит существовать как отдельная платформа и бренд, но его "инновационные инструменты для создания видео" будут интегрированы в Reddit".

Ресурс Reddit приобрёл "социальную платформу для коротких видео" Dubsmash.

Читайте такжеInstagram обновил дизайн главного экрана: что добавилиОб этом сообщает портал ITC.ua.

"В соответствии с условиями соглашения, Dubsmash продолжит существовать как отдельная платформа и бренд, но его "инновационные инструменты для создания видео" будут интегрированы в Reddit", - говорится в сообщении.

Хотя Reddit поддерживает собственную загрузку видео с 2017 года, его инструменты для редактирования видео ограничены. При этом большая часть видеоконтента, опубликованного на платформе, размещена в других местах. Также Reddit конкретно ссылается на разнообразную пользовательскую базу Dubsmash как на одну из причин его покупки. По данным Reddit, около 25% темнокожих подростков в США пользуются сервисом, а 70% его пользователей - женщины.

"Dubsmash предоставляет дружелюбную платформу для авторов и пользователей, которые недостаточно представлены в социальных сетях", - отмечается в сообщении Reddit.

Reddit заявляет, что с нетерпением ждёт "соединения наших команд, чтобы объединить уникальный опыт разработчиков Dubsmash с механизмом роста сообщества Reddit". Однако в анонсе не уточняется сумма сделки.

Согласно опубликованным ранее данным App Annie, доля Dubsmash на рынке коротких видео в США уступает только TikTok. Хотя руководство сервиса не делится точными статистическими данными, считается, что его видео просматривают более миллиарда раз в месяц, а 30% пользователей ежедневно авторизуются на платформе для создания видеороликов. Reddit недавно сообщил, что на его платформе ежедневно активны 52 миллионам пользователей.

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Автор: УНИАН