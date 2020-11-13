Минторг решил отказаться от блокировки сервиса из-за решения суда.

Министерство торговли США временно отказалось от введения ограничений на работу TikTok, которые должны были вступить в силу с 12 ноября.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Минторг решил отказаться от блокировки сервиса из-за решения суда, который по иску трех блогеров 31 октября временно запретил властям США вводить ограничения на работу TikTok.

В ведомстве заявили, что решение по блокировке отложено и «не вступят в силу в ожидании дальнейшего развития правовых решений».

В ответ правительство США подало апелляцию, заявив, что их действия направлены на защиту данных пользователей.

Жестокие меры США в отношении китайских приложений инициировал президент Трамп, и пока неясно как ситуация будет развиваться при избранном президенте Джо Байдене, отмечает издание.

Ситуация в TikTok

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Автор: УНИАН