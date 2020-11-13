Министерство торговли США временно отказалось от введения ограничений на работу TikTok, которые должны были вступить в силу с 12 ноября.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Минторг решил отказаться от блокировки сервиса из-за решения суда, который по иску трех блогеров 31 октября временно запретил властям США вводить ограничения на работу TikTok.
В ведомстве заявили, что решение по блокировке отложено и «не вступят в силу в ожидании дальнейшего развития правовых решений».
В ответ правительство США подало апелляцию, заявив, что их действия направлены на защиту данных пользователей.
Жестокие меры США в отношении китайских приложений инициировал президент Трамп, и пока неясно как ситуация будет развиваться при избранном президенте Джо Байдене, отмечает издание.
Ситуация в TikTok
- 7 сентября 2020 года компания TikTok выиграла спор за украинский домен.
- 28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.
- 27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
- 8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
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