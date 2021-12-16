Михаил Федоров напомнил, что при каждом входе в приложении данные подтягиваются из реестров.

Украсть данные украинцев, зарегистрированных в "Дие", через приложение невозможно. Утечки из приложения также не может быть, потому что "Дия" не хранит данные пользователя.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью BBC News Украина

"Это сделать невозможно. Вся информация подтягивается каждый раз из реестра, когда заходите в "Дию". Мы строим и проектируем систему так, что даже если вы кому-то отдадите свой телефон, пароли расскажете, какие у вас есть от телефона, от "Дии", а там тоже есть код, человек ничего с этим доступом к информации не сможет сделать. Он получить какую-то услугу не сможет, потому что есть электронная подпись, которую вы подписываете лицом, проверяется биометрия вашего лица с реестром", - объяснил министр.

При этом он указал, что взять кредит мошенник тоже не сможет, потому что приложение не интегрировано с финансовыми учреждениями и дополнительно необходимо пройти верификацию – видеоверификацию или фотоверификацию, чтобы подтвердить электронную подпись. Кроме того, у каждого банка антимошенническая система.

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По словам Федорова, на данный момент никакого взлома "Дии" не было, а так как приложение не хранит персональные данные, то не может быть и утечки.

Фейковая "Дия" - что известно

27 октября пресс-служба Запорожской областной прокуратуры сообщила, что в Запорожской области правоохранители разоблачили 20-летнего местного жителя, который разработал и сбывал фейковую версию приложения "Дия".

По данным следствия, он разработал фейкову версию приложения "Дия", с помощью которого пользователи создавали поддельные копии документов - паспорта, сертификаты вакцинации от COVID-19, водительские удостоверения. За денежное вознаграждение парень сбывал доступ к вышеуказанному мобильному приложению через мессенджер Telegram.

По информации Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, по дизайну фейковое приложение было идентичным с государственным "Дія". В фейковой программе, кроме создания поддельных документов, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото.

Читайте такжеВ настройках Айфонов теперь видно, оригинальные ли запчасти были установлены после ремонтаОткрыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Комментируя появление фейковой "Дии" Михаил Федоров напомнил, что авторы подобных приложений, как и те, кто ими будет пользоваться, рискуют попасть под уголовную статью. Также он пошутил о создании "паспорта заключенного", который явно может пригодиться организаторам мошеннической схемы.

Позже Федоров отметил, что создатель фейковой "Дии" до суда будет работать в Минцифре.

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Автор: Анастасия Горбачева