Речь идет об угрозе отключения банков от Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel.

"Сбербанк", который может попасть под технологические санкции США в случае новой агрессии России против Украины, моделировал отключение систем от поддержки поставщиков иностранного софта и электроники.

Об этом пишет пропагандистский КоммерсантЪ со ссылкой на источники в правительстве.

Власти обеспокоены сообщениями СМИ о возможном запрете американским компаниям поставлять России микроэлектронику, информирует издание.

Речь идет об угрозе отключения российских банков от таких поставщиков, как Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel.

Читайте такжеНа руке, но не в безопасности: как хакеры атакуют смарт-часы

Один из собеседников издания добавил, что Сбербанк планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных.

По словам одного из представителей власти, РФ сейчас прорабатывает возможные сценарии на случай как ограничений поставок микроэлектроники в страну, так и отключение предприятий, которые работают с иностранным программным обеспечением, от его поддержки.

В Минцифры России назвали такую подготовку "стандартной практикой", поскольку "любой крупный бизнес анализирует устойчивость IT-структуры и оценивает возможные риски".

Один из самых мощных суперкомпьютеров России Christofari работает на оборудовании американской Nvidia. По данным СМИ, Nvidia могут заменить в случае необходимости на отечественный "Модуль".

В самом Сбербанке, а также других крупных российских банках, в том числе ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и Альфа-банк, на вопрос о проведении подобных учений не ответили.

Что предшествовало

19 января Reuters сообщало о том, что Вашингтон предупредил производителей микросхем подготовиться к возможному запрету поставок в РФ микроэлектроники в случае вторжения России в Украину.

25 января в американской прессе уточняли, что будущие санкции США против России будут беспрецедентными по охвату и последствиям. Речь идет о применении в отношении РФ новой доктрины – правила прямого продукта иностранного производства.

Среди других вариантов новых ограничений - существенное ограничение российского сырьевого экспорта: перекрытие российских торговых путей по всему миру, блокирования поставок сырья из РФ и резкое сокращение персонала российских посольств на Западе.

Ожидаемый экономический ущерб России от этих санкций составит 50 млрд долларов, уточняли в прессе.

Вас также могут заинтересовать новости: