В вопросе поддержки гаджетов Apple пока направляет украинских потребителей к авторизованным реселлерам.

Компания Apple открыла в Украине официальную службу поддержки с собственным колл-центром. Там можно получить консультацию о работе программного обеспечения компании.

Как сообщает dev.ua, позвонить в колл-центр можно по номеру 0 800 509 382. Оператор на линии сообщила журналистам, что служба открылась три недели назад.

В то же время сообщается, что в вопросе поддержки гаджетов Apple пока направляет украинских потребителей к авторизованным реселлерам.

Журналисты допускают, что сейчас Apple ввозит часть своей продукции в Украину непосредственно через украинское юрлицо. По сети уже гуляют фотографии наклеек на упаковках гаджетов Apple, где указано, что импортером является "Эппл Украина". На них же можно найти телефон украинского колл-центра.

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Напомним, в мае компания Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции.

Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, Адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. При этом, в самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc.

Автор: Дмитрий Захаров