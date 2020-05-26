Apple открывает представительство в Украине

По словам одного из источников, украинская компания действительно открывается американской Apple. Но официального подтверждения пока нет.

Компания Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции.

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Соответствующая запись появилась в государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, пишет издание AIN.UA.

Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. При этом, в самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc.

По словам одного из источников издания, украинская компания действительно открывается американской Apple. Но официального подтверждения пока нет.

По словам источника на рынке, открытие юрлица Apple в Украине — однозначно важно:

«Скорее всего, сами заниматься дистрибуцией продуктов они не будут: это долгий сложный процесс. Но могут авторизировать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс — запустить больше локализированных сервисов. В любом случае, юридическое присутствие — важный знак для рынка».

По данным AIN.UA, объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может состояться уже этим летом. Однако официально компания пока не подтвердила свои планы работать на украинском рынке.

Роман Гуменюк подтвердил, что возглавляет официальное дочернее предприятие Apple в Украине. Также он сказал, что на планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял карантин. "Из-за ограничений на перелеты и передвижения иностранного менеджмента пока сложно что-то планировать", - заявил он в комментарии Liga.Tech.

Редакция УНИАН направила запрос в Apple с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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