О том, что Apple планирует отказаться от модемов Qualcomm, сообщалось раньше.

Apple хочет независимости от поставщиков, поэтому намерена спроектировать больше видов микросхем собственными силами.

По данным Bloomberg, компания открыла новый офис в Южной Калифорнии, которой и займется разработкой.

Читайте такжеApple существенно упростила процедуру сброса запароленного iPhone при его блокировкеИнженеры, которых наймёт компания, будут работать над созданием беспроводных систем связи, включая интегральные схемы, модули Bluetooth и Wi-Fi. Все эти компоненты Apple сейчас поставляют Broadcom, Skyworks и Qualcomm.

Эти усилия – часть масштабной кампании Apple по переходу на собственные решения. Айфоны уже давно оснащаются чипами сверхширокополосной связи U1, а новые Mac перешли с Intel на процессоры серии M.

Компания, которая представила в сентябре новую линейку iPhone, серьёзно отстаёт от своих производственных целей и теряет миллиарды долларов выручки из-за проблем с логистикой. Месяцем ранее Apple из-за нехватки микрочипов сократила плановый объем производства iPhone 13 на 10 миллионов единиц – и это несмотря на переориентацию деталей.

А в этом году купертиновцы впервые за 10 лет остановили производство iPhone и iPad, отпустив работников фабрик отдыхать. В свою очередь это означает, что к Новому Году и Рождеству может возникнуть дефицит девайсов Apple.

Напомним, что начиная с 2020 года, в IT-отрасли наблюдается дефицит целого ряда компонентов, включая различные чипы. Остановка заводов из-за пандемии коронавируса и природные катаклизмы не дают возможности производить компоненты быстро и в достаточном количестве.

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Автор: Денис Пономаренко