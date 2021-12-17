Apple хочет независимости от поставщиков, поэтому намерена спроектировать больше видов микросхем собственными силами.
По данным Bloomberg, компания открыла новый офис в Южной Калифорнии, которой и займется разработкой.
Читайте такжеApple существенно упростила процедуру сброса запароленного iPhone при его блокировкеИнженеры, которых наймёт компания, будут работать над созданием беспроводных систем связи, включая интегральные схемы, модули Bluetooth и Wi-Fi. Все эти компоненты Apple сейчас поставляют Broadcom, Skyworks и Qualcomm.
Эти усилия – часть масштабной кампании Apple по переходу на собственные решения. Айфоны уже давно оснащаются чипами сверхширокополосной связи U1, а новые Mac перешли с Intel на процессоры серии M.
Компания, которая представила в сентябре новую линейку iPhone, серьёзно отстаёт от своих производственных целей и теряет миллиарды долларов выручки из-за проблем с логистикой. Месяцем ранее Apple из-за нехватки микрочипов сократила плановый объем производства iPhone 13 на 10 миллионов единиц – и это несмотря на переориентацию деталей.
А в этом году купертиновцы впервые за 10 лет остановили производство iPhone и iPad, отпустив работников фабрик отдыхать. В свою очередь это означает, что к Новому Году и Рождеству может возникнуть дефицит девайсов Apple.
Напомним, что начиная с 2020 года, в IT-отрасли наблюдается дефицит целого ряда компонентов, включая различные чипы. Остановка заводов из-за пандемии коронавируса и природные катаклизмы не дают возможности производить компоненты быстро и в достаточном количестве.