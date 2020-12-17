Эксперты объясняют, что дефицит, который негативно повлияет на широкий спектр производств, начался из-за ряда причин, включая пандемию коронавируса.

Производители автомобилей и электроники: от телевизоров до смартфонов, - бьют тревогу из-за глобального дефицита микрочипов. Это уже привело к производственным задержкам во времена, когда потребительский спрос отскочил назад после кризиса, вызванного коронавирусом.

Как пишет Reuters, исполнительные директора компаний и аналитики жалуются на ряд причин, из-за которых начались нынешние проблемы с чипами. Одна из них - это попытки китайского технологического гиганта Huawei Technologies, оказавшегося под давлением санкций США, запастись деталями. Другая - пожар на заводе по производству микрочипов в Японии. Также на ситуацию повлиял карантин в странах Южной Азии, введенный из-за пандемии COVID-19, и забастовки во Франции.

Читайте такжеСоздана ОС для самодельных компьютеров на случай апокалипсисаНо главная причина - это недофинансирование заводов по производству 8-дюймовых чипов, которые принадлежат по большей части фирмам в Азии. Это привело к тому, что они оказались неспособными нарастить производство во времена, когда спрос на 5G-смартфоны, ноутбуки и автомобили начал быстро расти.

"Вся индустрия электроники столкнулась с нехваткой компонентов. То, что мы планировали произвести за месяц, теперь сможем построить за два", - сказал исполнительный директор компании Sand and Wave Дони Чжан.

Источник в японской компании по поставке деталей для электроники сообщил, что компания столкнулась с нехваткой Wi-Fi и Bluetooth-чипов. Ожидается, что задержки с их поставками затянутся на более чем 10 недель.

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Перевод: Лесь Дымань