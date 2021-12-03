Ранее Apple из-за нехватки микрочипов сократила плановый объем производства iPhone 13 на 10 миллионов единиц.

Компания Apple столкнулась с проблемой сокращения спроса на новую линейку смартфонов iPhone 13 несмотря на приближение новогодних и рождественских праздников.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, об этом Apple сообщила поставщикам.

Издание пишет, что компания из-за нехватки комплектующих, прежде всего микрочипов, уже сократила плановый объем производства iPhone 13 на этот год на 10 миллионов единиц по сравнению с предыдущим планом в 90 млн. В Apple рассчитывали в следующем году покрыть большую часть этого дефицита, однако теперь там считают, что эти планы могут не осуществиться.

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Отмечается, что компания Apple все еще на пути к рекордному праздничному сезону: аналитики ожидают, что за последние три месяца этого года продажи вырастут на 6%, до $117,9 миллиарда, но этот квартал не станет настолько успешным, как этого ожидали в Apple и на Уолл-стрит. В прошлом году в этот период продажи компании составили $111,4 млрд.

Задержки с поставками комплектующих, а соответственно и готовой продукции, а также инфляция и новый штамм коронавирус "Омикрон", вызывающие новые беспокойства среди покупателей, могут привести к тому, что потребители "пропустят" линейку iPhone 13 и будут ждать уже новую модель iPhone, которую представят в 2022 году.

В Apple отказались от комментариев по этой ситуации, отметили в Bloomberg.

Ранее исполнительный директор Apple Тим Кук отмечал, что самой большой проблемой компании будет задержка с производством гаджетов из-за нехватки компонентов, в частности чипов. Это уменьшит доходы Apple более чем на $6 млрд в течение праздничного квартала.

Отмечается, что сразу приобрести новый iPhone 13 в США в фирменных магазинах может быть трудно - часто их надо заказывать и ждать несколько недель. Впрочем, сейчас ситуация несколько улучшилась: в частности, время ожидания iPhone 13 версии Pro сократилось с месяца до двух недель или меньше.

Сокращение производства из-за нехватки микрочипов

Как сообщал УНИАН, в октябре инвестиционные банки JPMorgan и Needham прогнозировали, что поклонники Apple могут столкнуться с дефицитом iPhone из-за глобальной нехватки чипов.

В июле Apple прогнозировала замедление роста доходов и заявила, что нехватка чипов, которая начала сказываться на продажах Mac и iPad, также отразится на производстве iPhone.

О сокращении производства объявляли и другие крупные производители, в том числе автогиганты Toyota и Volvo, GM и Jaguar Land Rover. Toyota, например, к концу лета сократила выпуск машин на 40% и закрыла 14 заводов в Японии.

Компания RED, на камеру которой снимают Netflix и Голливуд, в начале лета на два месяца остановила производство из-за нехватки чипов, и заказанные камеры тоже приходится ждать месяцами.

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На нехватку чипов жалуются и южнокорейские технологические гиганты Samsung и LG. Обе корпорации, как и Apple, имеют достаточно средств, чтобы покупать чипы вагонами - но их нет.

Почему возникла нехватка микрочипов

Предпосылки сегодняшней нехватки чипов, возникли не только из-за пандемии коронавируса, они складывались годами.

К числу проблем, с которыми столкнулась индустрия микросхем перед пандемией, аналитики относят технологии 5G, которые увеличили спрос на чипы, и решение США прекратить продажу полупроводников и других технологий китайской Huawei, которая быстро оккупировала мощности других производителей своими заказами.

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Автор: Александр Топчий