Песня не получит Грэмми, но хотя бы рифмуется.

Смартфоны на Andoid хорошо известны своим встроенным помощником Google, который можно использовать в те моменты, когда вам нужно быстро получить информацию, или вы просто чувствуете себя слишком одиноким.

Голосовой помощник может не только рассказать о погоде за окном в ответ на пожелание доброго утра, но и исполнить песню о необходимости вакцинации от ковида, если его попросить что-нибудь спеть.

Приложение доступно на мобильных устройствах ОС Android: его можно запустить нажатием и удержанием клавиши Home.

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Google Assistant отличается от своих аналогов разнообразием ответов на одинаковые вопросы, а также чувством юмора.

Сегодня большинство владельцев смартфонов не видят особого смысла в использовании таких ассистентов и считают их скорее развлекательным придатком, нежели полезным инструментом. А зря. Существует ряд ключевых задач, с которыми виртуальный помощник справится гораздо шустрее и эффективнее пользователя, и которые способны упростить повседневность.

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Автор: Денис Пономаренко