Эксперты предполагают, что за этим стоит конкуренция с Apple.

В преддверии новогодних праздников компания Google обновила правила выкупа у пользователей подержанных айфонов при покупке смартфонов Pixel 5a.

Об этом пишет технопортал 9to5Google.

Стоит отметить, что такая услуга существует уже некоторое время, но сейчас для пользователей созданы более выгодные условия. Почему компания обновила их – не известно, но вряд ли кто-то будет жаловаться.

Что примечательно, услуга обмена старого iPhone на новый Pixel с доплатой распространяется только на модели "яблочных" смартфонов, выпущенных в промежутке 2017 по 2018 года – за них можно получить скидку на $100 больше, чем раньше.

К ним относятся следующие модели:

Зачем компании столько старых подержанных айфонов – загадка. Вероятно, за этим стоит конкуренция с Apple и желание таким образом распространить как можно большее число собственных устройств в праздничный период.

Ранее УНИАН уже писал, что к Новому году украинцев может ждать дефицит iPhone. Несмотря на все свое влияние, даже такого гиганта не обошла нехватка комплектующих.

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Важно также отметить, что у Apple привилегированное положение по сравнению с другими заказчиками, поэтому дефицит затронет другие компании еще сильнее.

Так, глава Razer предупредил о неминуемом росте цен на игровые ноутбуки, а в 2022 году купить PlayStation 5 будет даже сложнее, чем сейчас.

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Автор: Денис Пономаренко